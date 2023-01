La Guerre des Lulus : quand les héros sont des enfants

Au cœur de la Première Guerre mondiale, cinq orphelins surnommés "les Lulus" essayent de survivre et livrent leur regard innocent sur le conflit. Le point de vue de l'enfant est le parti pris du film. C'est aussi celui de la bande dessinée qui a inspiré le scénario. Yann Samuel a relevé le défi d'adapter une œuvre riche de huit albums. "On ne peut pas ne pas présenter la guerre pour ce qu'elle est. Mais leur regard d'enfant fait qu'il trouve toujours le ressort et le moyen d'en ressortir grandi", précise le réalisateur. Les jeunes acteurs ont été plongés dans quelques décors inconfortables comme une forêt des Hauts-de-France par exemple. Un lieu reculé où il a fallu jouer en plein hiver une course-poursuite de cinéma avec les soldats allemands. "Ça nous a tous fait un peu grandir. On n'a plus la même façon de voir les choses", nous confie Mathis Gros, jeune acteur qui interprète l'un des "Lulus". Tous les décors ont été reconstitués dans les Hauts-de-France. Rien n'a été tourné en studio. Une volonté du réalisme pour toucher au plus près le jeune public. TF1 | Reportage S. de Vaissière, E. Berra