La guerre éclair, la stratégie de Poutine

Au plus près de la ligne de front, ces soldats ukrainiens se préparent à faire face aux Russes. Nous sommes dans la région de Luhansk, à l'Est de l'Ukraine. Les soldats russes ne sont qu'à quelques kilomètres d'ici. Mais devant les caméras, les Ukrainiens s'affichent confiants, sûrs d'eux. Cette guerre se joue sur tous les fronts. L'un des plus violents : Marioupol, plus au sud, à la frontière des séparatistes du Donbass. Dans cette ville de plus de 400 000 habitants, les civils sont les premières victimes des bombardements. Ici, les maisons et les appartements ne sont plus des lieux sûrs. La survie s'organise sous terre. Bien souvent, c'est dans des caves que les femmes, les enfants et les personnes âgées trouvent refuge, dans des conditions insalubres. Plus à l'Ouest, direction Kherson, les chars blindés et les camions militaires russes sillonnent les routes dans un gigantesque convoi, comme s'ils étaient déjà en territoire conquis. Une progression éclair, car les Russes semblent avoir préparé le terrain. Bataille terrestre et bataille navale aussi. Un soldat ukrainien film un navire russe depuis la base militaire de l'île des Serpents dans la mer Noire. Ils sont treize militaires et refusent de se rendre. Le président ukrainien Zelensky a annoncé que ces treize soldats sont morts après cet échange. Il les a décorés à titre posthume héros de l'Ukraine. Dans ce conflit, des victimes militaires, mais aussi civiles au nord de l'Ukraine Kharkiv, deuxième ville du pays, un immeuble résidentiel a été touché par des missiles hier. Les Ukrainiens qui se réfugient dans les métros pour échapper aux bombardements. À Kharkiv, les missiles se retrouvent parfois plantés au cœur de la ville. T F1 | Reportage I. Bourgeois, F. der Stepanian