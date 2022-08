La Guillotière : que se passe-t-il vraiment dans ce quartier ?

Ils font désormais partie du décor. Depuis une semaine, des CRS et policiers occupent jour et nuit la zone où se concentrent les violences. Pour répondre aux troubles, la commissaire de secteur avait déjà créé une unité de polices uniquement dédiée il y a quelques mois à La Guillotière. Toutefois, il est impossible de faire totalement fuir les trafiquants enfouis dans le quartier. Cela fait des décennies qu'ils y vendent des cigarettes de contrebandes et de cannabis. Depuis quelques années, les policiers sont confrontés à une nouvelle drogue. Ce sont des antiépileptiques aux effets hallucinatoires à forte dose. Son usage dans le secteur coïncide et expliquerait en partie la flambée des violences dans le quartier. Ces dernières années, les bagarres, les vols à la tire et les agressions se sont multipliés. Dans une vidéo, ce sont des policiers en civil qui sont attaqués. Les riverains subissent ces actes au quotidien. Comment la situation de ce quartier au cœur de Lyon s'est-elle dégradée à ce point ? Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Simon Le Gall