"La Haine" : le retour d'un film culte au cinéma, 25 ans après

"La Haine" est de retour en salles, en version restaurée. Avec des images en noir et blanc, le film raconte de manière crue et sans fard le quotidien d'un quartier en 1995, où le hip-hop n'en était qu'à ses débuts. A sa sortie, il y a 25 ans, il avait rassemblé deux millions de spectateurs. Ce long-métrage avait bouleversé le Festival de Cannes et lancé la carrière de Vincent Cassel ainsi que Mathieu Kassovitz.