La junte défiée par la rue en Birmanie

La capitale économique de la Birmanie, Rangoun, défie les généraux. Les manifestants ont comme slogan : "A bas la dictature". Leur héroïne est la cheffe du gouvernement Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d'État militaire alors que son parti a remporté plus de 60% des voix aux dernières élections. "J'ai décidé de résister face à la dictature", confie une militante. "Nous allons nous battre et sacrifier nos vies s'il le faut. Nous sommes là pour les générations futures et pour mettre fin à cette dictature militaire", explique un autre. La dictature est bien visible dans les rues de la capitale Naypyidaw où Aung San Suu Kyi est assignée à résidence. Elle est accusée d'avoir importé illégalement des talkie-walkies. Un prétexte invoqué par un général au pouvoir qui compte bien annuler au plus vite les élections. Mais son coup de force ne fait que renforcer la popularité d'une icône mondiale. Ayant un prix Nobel de la paix, la dirigeante reste à 75 ans l'unique rempart contre la dictature. Ses proches ont eu le temps d'appeler au soulèvement avant d'être interpelés.