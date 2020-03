La Loire-Atlantique fortement touchée par les inondations

Depuis le mois d'octobre, des pluies incessantes se sont abattues sur la Loire-Atlantique. En moyenne, il a plu près d'un jour sur deux dans la région nantaise. Les inondations font rage à cause des sols qui sont complètement gorgés d'eau. Il est impossible de distinguer les routes de la rivière. Selon les habitants, les multiples constructions et projets immobiliers sont en cause. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.