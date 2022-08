La Loire vue du ciel : un fleuve à sec

Vue du ciel, le paysage parle de lui-même. Sur une image du 10 juin, l'île Chalonnes-sur-Loire en Maine-et-Loire est bordée par les eaux de la Loire. En ce moment, près de deux mois plus tard, c'est le sable qui prédomine. L'assèchement est aussi évident au sol. Les promeneurs ne peuvent que le constater. Rarement, le niveau de la Loire n'est descendu si bas, et surtout, pas aussi tôt dans l'été. Mais le phénomène n'étonne pas cet habitant. "Cet hiver, on n'a pas eu d'eau. À Chalonnes-sur-Loire, il est tombé 90 millimètres de pluie depuis le 1er janvier, alors qu'on devra être à 150 voire, 200 millimètres d'eau", explique-t-il. Un peu plus à l'est, il ne reste sur ce bras de la Loire que quelques centimètres d'eau stagnante. Un autre passage absolument impraticable pour des bateaux. Même les kayaks doivent désormais se méfier sur le plus grand fleuve de France. Chaque jour, le débit de la Loire diminue un peu plus. Actuellement, 90 mètres cubes par seconde s'écoulaient, soit 20 mètres cubes de plus que le record absolu de 1976. TF1 | Reportage K. Gaignoux, R. Hellec