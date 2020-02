La Lombardie prend ses dispositions face à l'épidémie de Coronavirus

Annulation de messes, suppression d'événements sportifs et culturels... Les habitants de Codogno en Lombardie prennent la menace de l'épidémie de coronavirus très au sérieux. La ville semble être déserte. L'armée a installé des camps et des lits de camp dans une commune voisine, pour recevoir d'éventuels passagers qui présenteraient des symptômes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.