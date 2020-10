La Louisiane frappée par l'ouragan Delta : la dixième tempête de l'année aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, l'ouragan Delta a touché les côtes de la Louisiane. Il s'agit de la dixième tempête de ce genre cette année, un record. La majorité d'entre elles ont d'ailleurs déjà concerné cette même région. Par ailleurs, le premier point d'impact de l'ouragan qui est en train de passer est à Lake Charles. Si certains habitants ont déjà été évacués, il est désormais impossible pour les autres de quitter la ville à cause de la force du vent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.