Première médicale : la machine qui lit dans vos pensées

Dix-huit ans après avoir perdu l'usage de la parole, Anne parvient à s'exprimer pour la première fois grâce à un double numérique. Victime d'un AVC à 30 ans, cette Américaine participe aujourd'hui à une étude inédite. À l'aide de câbles implantés dans son cerveau, l'intelligence artificielle traduit sa pensée. "Les signaux enregistrés depuis son cerveau sont envoyés à un ordinateur. Et c'est là que l'intelligence artificielle les convertit en paroles via un avatar", explique Kaylo Littlejohn, chercheur américain. Les chercheurs travaillent désormais sur un autre modèle plus petit, pour permettre à Anne de communiquer partout. L'intelligence artificielle, un champ des possibles immenses pour la médecine. En mai dernier, ce patient paraplégique de 40 ans a remarché grâce à cette technologie. Pour la première fois, un homme a pu de nouveau contrôler, par la pensée, le mouvement de ses jambes. C'est le résultat de dix ans de recherches. TF1 | Reportage J. Quancard