La magie de Noël à prix cassés à Sarthe

Étoiles clignotantes, structures lumineuses ou diodes de toutes les couleurs, des milliers de produits de décoration sont proposés à prix bradés à Sarthe. Chaque année, cet événement attire des clients venant de tout le pays, à la recherche de la bonne affaire. En effet, une société sarthoise met en vente des fins de série ou des produits destinés à des communes et à des centres commerciaux. C'est également une aubaine pour les villes avec un petit budget de décoration. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.