La maire de Washington fait peindre un immense "Black Lives Matter" devant la Maison Blanche

Après l'accord de la mairie de Washington, l'inscription "Black Lives Matter" a été peinte en jaune sur le chemin menant à la Maison Blanche. Un slogan devenu mondial pour dénoncer le racisme et les violences policières. Les rues autour de la Maison Blanche ont également été débaptisées pour laisser place à ce message. C'est l'idée de la maire démocrate Muriel Bowser, adversaire résolue de Donald Trump. Sur place, une grande manifestation aura lieu ce samedi à la mémoire de George Floyd. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.