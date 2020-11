La mairie de Mamers met en place un drive pour soutenir le commerce local

Pour aider les commerçants, la mairie de Mamers (Sarthe) a organisé un système de retrait de paniers garnis. Quand les habitants ne peuvent pas se déplacer, ce sont les agents municipaux qui s'improvisent livreurs à domicile. Chaque jour, les commerçants viennent déposer les commandes de leurs clients dans une salle communale. C'est presque devenu une habitude. Ce système de drive leur permet de maintenir une activité et de résister au reconfinement. Par solidarité, la commune prend en charge gratuitement les commandes jusqu'à leur retrait par les clients. Pour ces derniers, cela permet de garder un certain contact avec les commerçants qui ne demandent qu'à travailler. Alors que presque tous les commerces sont fermés, cette initiative est très appréciée par les habitants. En cette période de confinement, la présence des agents municipaux est importante, notamment auprès des personnes âgées. Ce système de drive solidaire fait ses preuves et inspire déjà d'autres communes de la région.