La maison forestière du Spitzberg en pleine rénovation

Dans son écrin de verdure, à cheval entre l'Alsace et la Lorraine, une maison forestière avait presque perdu son éclat. Le joyau est en effet à l'abandon depuis des années. Pour sauver ce relais de chasse centenaire, deux associations se sont réunies. Il y a les bricoleurs aguerris et les novices. Chacun a ses propres compétences dans son domaine d'activités. Oliver Gwiss et Vincent Michel font partie de ceux qui ont relevé ce défi un peu fou. Construit avec du grès rose des Vosges, le relais de chasse était un cadeau pour l'empereur Guillaume II. Après l'annexion de l'Alsace-Lorraine, il chassait dans les bois, mais il n'a jamais mis les pieds dans cette confortable demeure. Pour faire revivre cette maison impériale, les bénévoles soignent les moindres détails. Même la recette de la peinture respecte l'histoire des lieux. Il reste encore quelques mois de travaux avant que le pavillon du Spitzberg retrouve complètement son prestige. Pour les marcheurs, il sera une halte de joie à quelques kilomètres du légendaire rocher de Dabo (Moselle).