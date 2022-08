La Manche : le grand gagnant de l'été

C’est la sensation d’être un peu submergé. Un moniteur a encadré près de 500 surfeurs depuis un mois et demi. Grâce à des vagues et des conditions météo dans la Manche. Ses grandes plages, c’est l’un des grands atouts du département de la Manche. Ici, ont séjourné depuis le 1er juillet 2 000 000 de vacanciers. Ils sont séduits par la nature encore préservée. Cet été, la température est un peu moins chaude que dans le reste de la France. À Carteret, vous hésitez entre la glace et la gaufre. Familiale, il plane une certaine sérénité dans la station balnéaire datant du XIXè siècle. La Manche compte 330 kilomètres de côte. Les touristes y viennent avant tout pour la mer. Un peu plus au sud, il y a Granville et son marché du samedi. La Normandie, l’Île-de-France et la Bretagne sont les trois régions les plus représentées. Près de 35% des vacanciers viennent de l’étranger. La plupart passent par le Mont-Saint-Michel, qui devrait réaliser une année record. Mais l’attractivité de la Manche profite aussi aux communes dans l’intérieur des terres. TF1 | Reportage Y. Hovine. Q. Trigodet