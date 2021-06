La marche des fiertés s'élance pour la première fois de banlieue

C'est une première depuis la création de la Gay Pride en 1977. La marche des fiertés a eu lieu ce samedi en banlieue, à Pantin (Seine-Saint-Denis). Pour les militants LGBT, c'est tout un symbole : celui d'en finir avec des discriminations souvent plus nombreuses en-dehors des grandes villes. "Il y a des secteurs où je ne peux pas aller, parce que c'est trop dangereux". "On est là pour dire que ce combat pour l'égalité concerne tout le territoire", disent-ils. Dans le défilé, des tambours, crise sanitaire oblige, il n'y pas de chars ni de concerts. Après une édition 2020 annulée, beaucoup attendaient ce rassemblement avec impatience. "On entend des insultes, des remarques désobligeantes partout, que ce soit sur les réseaux ou dans la rue. C'est toujours important de sensibiliser les gens". Dans la foule aussi, de nombreux messages politiques. Sur les pancartes, la lutte pour l'interdiction des thérapies de conversion et surtout pour la légalisation de la PMA. "Si on a envie de fonder une famille, ça reste un choix qui nous regarde. Des combats partagés cet après-midi par plusieurs milliers de participants, venus de tout le pays.