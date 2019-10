La marche nordique et ses bienfaits

La marche nordique est une activité qui peut paraître simple, mais qui n'en reste pas moins très physique. Popularisée dans les années 70 par des skieurs voulant s'entraîner sans neige, la marche nordique n'a depuis cessé d'attirer plus d'adeptes. Facile d'accès, bon pour le corps et l'esprit, les bienfaits de ce sport ne sont plus à prouver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.