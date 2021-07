La Martinique de nouveau confinée

La Martinique est reconfinée depuis vendredi soir. Le département d'Outre-mer a renoué avec les mesures les plus strictes pour trois semaines afin d'endiguer la flambée de l'épidémie qui sature les hôpitaux. Trois patients en réanimation vont être transférés de Fort-de-France vers les établissements de la région parisienne. Avant le reconfinement, les habitants et les touristes ont profité des derniers instants et des derniers verres avant le baisser de rideaux. Sur l'île, le taux d'incidence est le plus élevé de l'Hexagone, soit plus de 1 000 cas positifs pour plus de 100 000 habitants. C'est vingt fois plus que le seuil d'alerte. En plus du confinement, le couvre-feu a été renforcé de dix-neuf heures à cinq heures du matin. Une centaine de gendarmes ont été déployés sur l'ensemble du territoire pour vérifier les attestations. Une situation sanitaire critique alors que moins de 20% de la population a reçu la première dose de vaccin. Trois personnes doivent être transférées vers la métropole ce week-end.