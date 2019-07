La Méditerranée en surchauffe

Dans le sud du pays, les eaux de la Méditerranée ont atteint les 28 degrés. Certains vacanciers l'ont trouvé très agréable. Pourtant, cette température a aussi des conséquences sur la faune et la flore. Parmi elles, le rapprochement des côtes de certaines espèces, comme les méduses. En 20 ans, 40 % des espèces ont disparu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.