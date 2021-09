La "meilleure baguette de Paris" attribuée à Makram Akrout, dans le 12e arrondissement

Une croûte bien dorée, une mie aérée et bien sûr, ce qui fait toute la différence, l'odeur de la fermentation... voilà ce qui a valu à Makram Akrout le prix de la "meilleure baguette de Paris". "Le plus dur, ce n'est pas la récompense, ce sont les années de travail", témoigne-t-il. Cela fait bientôt quinze ans qu'il y participe et qu'il perfectionne sa recette. Son pain a été distingué parmi 122 concurrents dans la capitale. Résultat : il fournira l’Élysée pour un an. Pour ses clients, cela ne fait aucun doute. "Elle est à la fois croquante et moelleuse à l'intérieur", lance un client. D'autres, curieux, avaient fait le déplacement ce samedi matin. Ils deviendront peut-être des futurs habitués. Ridha Khader, lui, en a eu des tonnes après sa distinction en 2013, 15% de chiffre d'affaires supplémentaires. De plus, il fournit toujours l’Élysée à raison de deux à trois livraisons par jour. Ce qui représente 20 à 50 baguettes parisiennes pour le palais présidentiel. Une fierté et un travail millimétré. Trois boulangers au total travaillent pour fournir l’Élysée. Leurs produits sont facturés au même prix que tous les clients.