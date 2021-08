La mirabelle, si populaire qu'elle accompagne aussi les plats salés

Une fois bien mûres, les mirabelles n’ont pas le temps de lézarder au soleil. Ici, on récolte le fruit d’or de la Lorraine en le secouant. Le temps presse pour conserver sa fraîcheur. De plus, les saisonniers gardent seulement les plus belles prunes. Notons également que les mirabelles sont bien sucrées et généreuses cette saison. Ce fruit, c’est une histoire de famille pour Marine. Elle fait partie de la troisième génération d’arboriculteurs. Les prunes jaunes sont arrivées avec dix jours de retard sur les marchés. En cause, un été pluvieux. À trois euros le kilo, le prix est raisonnable. La mirabelle, c’est le fruit de saison attendu avec impatience. C'est d'ailleurs une saveur qui peut accompagner tout un repas. En cuisine, Serge prépare cette gigolette de pintade à la mirabelle. L’important, c’est de conserver la délicatesse du fruit, comme pour cette spécialité de la maison : le soufflé glacé mirabelle. Les Lorrains sont très fiers de leur symbole. La région produit 70% des mirabelles consommées dans le monde.