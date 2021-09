La mise au point de François Lenglet sur la hausse des salaires

François Lenglet, notre spécialiste économie, explique d'abord l'émergence du débat sur la hausse des salaires par les conséquences des séquelles de la crise sanitaire. Ainsi, un million d'emplois ne trouvent pas preneurs en France, dans la restauration par exemple. Alors pour attirer les candidats dans la cuisine, il faut rallonger la sauce. Ensuite, il y a la hausse des prix qui va largement dépasser 2%, les augmentations dans la fonction publique, et la campagne électorale où les candidats rivalisent de propositions pour séduire les électeurs. Pour François Lenglet, cette augmentation de salaire va "sans aucun doute" se faire comme dans de nombreux pays pour ne pas pénaliser la compétitivité française. En effet, aux États-Unis, les rémunérations ont augmenté de plus de 4% et elle est de 15% dans la restauration. Cette hausse est supérieure à 8% au Royaume-Uni. Et en Allemagne et en Espagne, on relève le salaire minimum. Pour conclure, il a précisé que "le rapport de forces est en train de s'inverser au profit des travailleurs après quarante ans où les employeurs ont eu la main".