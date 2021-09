La mise au point de François Lenglet sur la limitation du temps de jeu des mineurs en Chine

Selon François Lenglet, "l'utilisation des jeux vidéo va désormais être limitée à une heure par jour, trois jours par semaine, avec déconnexion automatique pour éviter "la pollution spirituelle" des jeunes. Les sites de cours particuliers payants, qui ruinaient les familles sont interdits". "Et au-delà des jeunes, c'est tout l'Internet qui est visé. Les start-up de la finance sont mises au pas, tout comme les sites de commerces en ligne, les plateformes de livraisons à domicile et même les stars des réseaux sociaux", a précisé le spécialiste économie de TF1 et LCI. "Quant aux milliardaires de l'Internet, ils sont sommés de redistribuer une part de leurs fortunes insolentes. Le pouvoir a destitué Jack Ma, qui est l'empereur du e-commerce, patron d'Alibaba, pour faire peur à tous les autres. Le patrimoine de ces milliardaires chinois a perdu 100 milliards d'euros en Bourse", a-t-il poursuivi. "Si le pouvoir a déclenché cet ouragan, c'est parce que la croissance chinoise ralentit, l'ascenseur social aussi. Les classes moyennes qui peinent à se loger dans des villes devenues chères, ressentent durement les inégalités et sont inquiètes pour leurs enfants. Tout ça est fait pour les calmer", a expliqué François Lenglet.