La mise au point de François Lenglet sur la réduction de la dette

Voilà cinquante ans que nos dépenses publiques progressent inexorablement. Dans les années 70, elle comptait pour 45% de l'économie du pays, aujourd'hui, elle pèse pour près de 60%. Et le paradoxe, c'est que nos services publics, comme l'éducation, l'hôpital, la délivrance de papier d'identité, ne fonctionnent pas mieux pour autant. Où passe ces 1 500 milliards d'euros? En réalité, au fil des ans, l'État a de moins en moins dépenser en salaire et en investissement. Ce sont les dépenses sociales et les subventions qui ont progressé. Retraite, remboursement maladie, prestation sociale, indemnités pour réparer les appareils ménagers... "La passion française, c'est la redistribution qui dévore les moyens du service public. Une passion entretenue par la gauche et par la droite", lance François Lenglet. Et combien même, "l'argent part aux services publics, il n'est pas bien utilisé", poursuit-il. À l'hôpital par exemple, 34% des emplois sont occupés par des administratifs, alors que c'est 25% ailleurs en Europe. "Il faudrait réformer l’État, simplifier", mais les tentatives faites jusqu'ici ont toutes été décevantes, sans doute parce qu'elles étaient pilotées par l’État lui-même. "Demander au haut fonctionnaire de réformer l'administration, c'est comme confier les clés de la cave à un sommelier alcoolique", ironise notre économiste. TF1 | François Lenglet