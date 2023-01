La mise au point de François Lenglet sur la réforme des retraites

Au sens strict, non, parce qu'elle prévoit quand même plusieurs amortisseurs, estime François Lenglet. D'abord, un dispositif de carrière longue étendu qui permettra à ceux qui ont commencé tôt de partir entre 58 et 62 ans. Ensuite, un départ anticipé pour les nombreux salariés déclarés inaptes. Ça n'avait pas été le cas lors de la réforme de 2010. Enfin, la réforme épargne les carrières incomplètes qui partiront, comme aujourd'hui à 67 ans. Au total, près des trois quarts, des salariés modestes pourraient être protégés la réforme, selon une étude de l'institut des politiques publiques. Et 40 % des Français au moins bénéficieront d'une retraite anticipée. Si elle n'est pas injuste, cette réforme n'est pas pourtant indolore, souligne notre spécialiste économie. Il y a des Français qui la subiront. Ceux qui ne peuvent prétendre ni à la carrière longue ni à la pénibilité. Par exemple, un employé de bureau qui travaille depuis l'âge de 20 ans. Il devra cotiser 44 années. En outre, ils subissent un flou sur le mécanisme de pénibilité qui évaluera les dégâts sur la santé que provoque l'exposition aux bruits ou le port de charges lourdes. Pour ne pas créer de régimes spéciaux, le gouvernement veut procéder de façon individuelle, comme la visite médicale pour chacun dès 45 ans. Il s'agit sans doute une usine à gaz qu'il faudra des années à construire, conclut-il. TF1 | François Lenglet