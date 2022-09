La mise au point de François Lenglet sur la situation de crise en Angleterre

Le Royaume-Uni est un pays où les crises s'accumulent. Tout d'abord, il y a la crise sociale. Elle vient avec l'une des plus fortes chutes de pouvoir d'achat depuis la guerre, à cause de l'inflation. La pauvreté s'étend, les grèves se multiplient. Vient ensuite la faiblesse économique, avec une croissance qui est la plus modeste des grands pays européens. Elle est de +2,8% seulement sur les cinq dernières années, contre 3,6 en Allemagne et 4,5 en France. En Angleterre, on retient aussi la crise politique, avec des gouvernements instables qui se succèdent. A leur tête, Thérésa May, Boris Johnson, et dernièrement Liz Truss. En outre, il faut également prendre en compte les menaces de sécession de l'Écosse et la victoire électorale des indépendantistes en Irlande du Nord. A l'origine de ces troubles, le Brexit qui a fait chuter le commerce avec l'Union européenne et raviver les forces centrifuges au sein même du Royaume-Uni. Vient ensuite l'effondrement du système de santé publique, le NHS. Faute de traitement disponible pour leurs maladies, 500 000 personnes ont été contraintes de quitter le marché du travail. Pourtant, François Lenglet estime qu'il ne faut pas sous-estimer les Anglais. Et pour cause, ils ont toujours su renaître de leur crise, sous l'égide d'une personnalité hors du commun. TF1 | Plateau F. Lenglet.