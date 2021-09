La mise au point de François Lenglet sur le bilan politique d’Angela Merkel

Un journal anglais rappelle que les deux chanceliers au pouvoir aussi longtemps qu’elle sont Bismarck et Kohl. Le premier a fait l’unité de l’Allemagne et y a inventé la sécurité sociale. Le second, la réunification et l’union monétaire européenne. Durant ses seize ans de règne, le PIB a progressé de 56% quand la France est à 43% seulement. Mais cela doit beaucoup aux réformes faites par son prédécesseur Gerhard Schröder, et la situation budgétaire est bien meilleure que celle de la France, Merkel a protégé l’or du Rhin. Pour le reste, sortie du nucléaire improvisée, qui est aussi traduite par une explosion de l’émission de carbone. L’Allemagne pollue dix fois plus que la France, avec son électricité. L’intégration et la formation d’un million de Syriens en 2015 a été remarquablement réussie. Mais là encore, cette décision sans concertation a déclenché de puissantes vagues migratoires déstabilisant la Grèce et l’Italie. Quant à la gestion de la crise de l’euro, elle a été calamiteuse parce qu'elle a pratiqué une rigueur contre-temps. Pourtant, en politicienne hors pair, Merkel a toujours su garder un lien étroit avec l’opinion publique. De ce point de vue, c’est une sorte de Chirac allemand qui s’en va.