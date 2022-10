La mise au point de François Lenglet sur le commerce en ligne

L'économie à la demande, c'est un repas apporté en quelques minutes, un livre en quelques heures, au pied du canapé. Mais ce confort a son prix, car derrière le clique sur l'écran de notre téléphone, c'est toute une armée des ombres qui transpirent à vélo, qui préparent et trient les paquets dans les cuisines et les entrepôts. Ces nouveaux tâcherons compteraient pour 4% de la population employée en France et près de 10% au Royaume-Uni et en Allemagne. Bien souvent privés du statut de salarié, ils sont payés à la tâche et donc au nombre de livraisons effectuées, comme les ouvriers au temps primitif du capitaliste, il y a 150 ans. C'est une régression que la justice cible régulièrement. Le canton de Genève a interdit le système Uber en juin. En France, c’est Deliveroo qui a été condamné au mois de mars, pour travail dissimulé. La Commission européenne voudrait imposer le salariat pour tous. Mais de nouveaux usages apparaissent comme le maquillage, la coiffure à domicile, ou encore le ménage. Le consommateur veut désormais, tout, tout de suite. C'est un caprice qui exige une flexibilité sociale maximum dans les arrière-cuisines de l'économie. TF1 | F. Lenglet