La mise au point de François Lenglet sur le déficit budgétaire de l’an 2021

L’annonce du déficit budgétaire pour la fin de cette année 2021 n’a pas provoqué une ride sur l’eau. Il n’y a eu ni de crise financière ni de diatribe de l’opposition. Et pourtant, le seuil de dépassement de 47 milliards d’euros est l’équivalent du budget de l’Éducation nationale. Cela représente 1 200 euros de dette supplémentaire par foyer fiscal. Quant au déficit total de 2021 de 220 milliards, il va compter pour 5 600 euros par ménage. Pourquoi alors une telle indifférence ? Notre consultant économie, François Lenglet, évoque trois raisons qui sont trois illusions. Premièrement, l’exécutif qui brandit son quoi qu’il en coûte comme si personne ne payerait la facture. Deuxièmement, le prix de la dette, le taux d’intérêt qui reste faible. C’est vrai mais cette politique fait grimper les cours de bourse et creuse les inégalités parce qu’elle profite aux plus riches. Elle ne peut pas durer. Et troisièmement, tous les pays font pareil. Mais il faut de la prudence, précise-t-il. L’Allemagne, par exemple, commence déjà à remettre ses finances en ordre. Les États-Unis et le Royaume-Uni augmentent les impôts pour combler les trous. Alors que dans notre pays, en pré-campagne électorale, on multiplie les dépenses. Nous nous exposons à un retournement brutal de la météo financière. Pour reprendre une formule de Warren Buffet, un investisseur américain, “c’est quand la marée se retire qu’on voit ceux qui nagent sans maillot de bain”, a-t-il conclu son analyse.