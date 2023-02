La mise au point de François Lenglet sur le financement du système de retraite

Les profits record de 2022 vont être publiés. En rafale cette semaine avec en particulier Total Energie qui approcherait les 25 milliards d’euros. Au total, les bénéfices des 40 entreprises du CAC40 pourraient atteindre 170 milliards d’euros, presque la moitié du budget de l’État. Alors, bien sûr la santé éclatante de nos champions, c’est une bonne nouvelle pour le pays, dont l’État lui-même bénéficie d’ailleurs. Les recettes de l’impôt sur les sociétés n’ont jamais été aussi élevées. Mais cette pluie de milliards tombe mal. Alors que le gouvernement peine à convaincre, on l’a vu sur une réforme de retraite jugée injuste. Elle renforce le sentiment d’une déconnexion entre deux grandes entreprises en pleine forme, et des ménages à qui on demande de travailler plus, alors qu’ils subissent déjà l’inflation. Ce tas d’or en d’autant plus inexplicable, le silence des entreprises sur cette réforme des retraites. Elle se borne à refuser tous nouveaux prélèvements et toutes contraintes supplémentaires. C’est un peu court, alors qu’elle devrait s’engager à aménager les fins de carrières pour les seniors. Ou à réduire la pénibilité au travail. Si elle voulait faire œuvre utile, leurs mots d’ordre devraient être “plus près de toi senior”. TF1 | F. Lenglet