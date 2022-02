La mise au point de François Lenglet sur les éventuelles sanctions contre la Russie

François Lenglet explique que le paradoxe, c'est que la Russie fait peur alors qu'elle est devenue une puissance de deuxième rang au plan économique. Elle n'est classée que onzième sur l'échelle des plus grandes économies de la planète, derrière l'Allemagne, la France et l'Italie. Son PIB officiel est presque deux fois plus petit que celui de la France, alors que le pays est deux fois plus peuplé. Cependant, Vladimir Poutine a fait de l'économie russe une arme de guerre en la développant dans trois secteurs qui sont autant de moyens de pression sur l'occident. En premier, vient l'armement. Il est d'excellent niveau, au point que la Russie en est toujours le second exportateur mondial. Ensuite, il y a l'énergie avec le pétrole et surtout le gaz dont la Russie est la première productrice au monde. Et enfin, l'agroalimentaire avec le blé, dont les Russes sont les premiers exportateurs planétaires. Des armes, du gaz et du blé, trois matériaux stratégiques qui ont permis à Moscou d'amasser des centaines de milliards de dollars de réserve. Et en cas de sanctions occidentales contre la Russie, ces matériaux serviront à retourner le chantage contre l'Europe. François Lenglet rappelle que l'Europe achète à Moscou 40% du gaz qu'elle consomme.