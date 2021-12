La mise au point de François Lenglet sur les ventes d'armes françaises aux Émirats arabes unis

L’année 2021 a toute chance d’inscrire un record pour les ventes d’armes françaises grâce à quatre contrats pour le rafale, en particulier celui des Émirats, et grâce au rebond des dépenses militaires dans le monde entier. Voilà plusieurs années que les États se réarment massivement sur tous les continents. À cause du terrorisme et surtout une rivalité qui s’aiguise entre les grandes puissances. La Chine veut régner sur le Pacifique, la Russie menace les Baltes, l’Ukraine, la Turquie déstabilise la Méditerranée. Du coup, les ventes d’armes sont en plein boom et la France en est le troisième exportateur mondial, avec 8,2% du marché. Derrière les États-Unis et la Russie, mais devant la Chine, devant l’Allemagne. Nos plus gros clients sont au Moyen-Orient et en Inde, des régions délaissées par une Amérique, désormais obsédée par la Chine. Alors, bien sûr, ces ventes d'armes sont controversées. Certains y voient une industrie moralement répréhensible. Et pourtant, le fondement de la dissuasion, c’est le matériel militaire qui renforce la sécurité. Pour la France, c’est aussi la garantie de maintenir son armée au meilleur niveau grâce à la recherche des industriels. Et enfin, il y a 200 000 emplois français à la clé. Les bruits de bottes ne font pas que des malheureux. T F1 | F. Lenglet