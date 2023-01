La mise au point de François Lenglet sur notre système de retraites

C’est vrai que le chiffre de 12 milliards est controversé. Mais en réalité, le déficit du régime français de retraite est sous-estimé. D’abord, parce que les rapports du Conseil d’orientation de retraite, le fameux COR, se succèdent et se contredisent. Ils donnent donc des arguments tantôt aux alarmistes, tantôt aux optimistes. Les rapports du COR, c’est l’auberge espagnole, on y mange ce qu’on a apporté. Quelle que soit votre opinion sur la réforme, vous trouverez une étude officielle pour la justifier. Et le problème, c’est que ces travaux omettent de préciser que nos retraites n’évitent le déficit qu’au prix d’un gros effort du contribuable. 30 milliards de subventions versés chaque année au régime pour équilibrer la retraite du fonctionnaire à cause de la démographie défavorable et les régimes spéciaux. 30 milliards de dépenses qui dévorent les moyens d'action de l’État à l’éducation nationale par exemple. Le financement de retraite accapare 27 % du budget du ministère. La réforme envisagée par le gouvernement permettrait de récupérer à terme 10 à 15 milliards d’euros par an, c’est-à-dire tout juste la moitié du déficit véritable d’aujourd’hui. TF1 | F. Lenglet