La mise en vente de l'usine Smart inquiète en Moselle

Inaugurée en 1997 par Helmut Kohl et Jacques Chirac, l'usine emblématique de la collaboration franco-allemande Smart à Hambach (Moselle) vient d'être mise en vente. Les 1 600 salariés sont sous le choc d'autant plus qu'ils ne s'y attendaient pas. Les signes sous-entendaient en effet un avenir prometteur si l'on ne fait référence qu'aux récents investissements pour se tourner vers les voitures électriques. Toute la ville s'inquiète notamment sur l'assurance d'une reprise.