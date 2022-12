La mission des supporters commence dès maintenant

Des milliers de supporters de l’Équipe de France se trouvent au Qatar. Ils se sont donné rendez-vous au sud de Doha parce que leur mission commence dès maintenant. Donner de la voix ce dimanche soir, les supporters français seront 3 000, le double des Polonais. Ils y croient : "On y croit. À la 8e de finale de la Coupe du Monde, c'est l'élimination directe. On va être là pour pousser notre équipe. On est plus que les Polonais donc ça va le faire. On va passer en quart de finale bien entendu". C'est un match à enjeu pour beaucoup de supporters. Plusieurs d'entre eux repartent ce dimanche soir. Ils prévoient de revenir pour la finale. Ils vont donner deux fois plus de leur voix ce soir. "Les supporters sont là. Allez les Bleus !" TF1 | Duplex A. TASSIN