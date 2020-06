La mobilisation contre les violences policières ne faiblit pas

Un face-à-face entre des manifestants, dénonçant des violences policières, et des forces de l'ordre, qui se disent profondément blessées, a eu lieu ce samedi après-midi à Paris. La situation a été forcément tendue. Le cortège, interdit en raison de l'état d'urgence, a rassemblé 15 000 personnes. La marche à l'appel du collectif Adama Traoré s'est transformée en sit-in.