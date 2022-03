La Moldavie s'inquiète d'une invasion russe

À Chisinau, les apparences sont trompeuses. La ville a l'air paisible, mais dans l'esprit des habitants, c'est la guerre qui prend toutes les places. "Tout le monde est tendu, on le voit au quotidien. Les habitants deviennent agressifs. Il y a de la panique et beaucoup de confusion". Le pays voisin de l'Ukraine se sent menacé par la Russie. Il y a deux jours, la Moldavie a officiellement déposé sa candidature pour entrer dans l'Union européenne et bénéficier d'une protection en cas d'agressions. Un choix qui ne rassure pas la population. "Maintenant que la Moldavie a affirmé qu'elle voulait rejoindre l'Union européenne, j'ai vraiment peur de la réaction de la Russie. Ils pourraient très mal le prendre". Comme beaucoup de Moldaves, les Cheptanaru se tiennent prêts à quitter le pays à tout moment. "On n'avait jamais pensé ni même imaginer qu'on devrait un jour quitter notre pays". Les autorités sont en alerte, elles savent que le danger est à leur porte. Peut-être même déjà à l'intérieur du pays. À l'Ouest de la Moldavie, se trouve une région autonome séparatiste pro-russe depuis 30 ans. La Transnistrie est située qu'à 30 km de la capitale. Un territoire de plus de 4 000 km² gardé par des soldats russes. Ils seraient près de 1 500 présents dans cette région à la frontière avec l'Ukraine. TF1 | Reportage I. Bornacin, N. Clerc, D. Berlida