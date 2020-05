La montagne de Lure, le pays de Jean Giono

Le voyage commence dans la commune perchée de Lurs, où Jean Giono a créé des rencontres internationales littéraires dans les années 50. Puis, direction le village de Banon, qui a donné son appellation au fromage, fait de lait de chèvre, et conservé dans les feuilles de châtaignier. Cette commune renferme également la plus importante librairie du pays, "Le Bleuet". Enfin, en montant à 1 800 mètres d'altitude, on atteint le sommet de Lure, une destination de plus en plus prisée des touristes.