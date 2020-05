La mort de George Floyd provoque la colère à Minneapolis

Ni l'arrestation du policier responsable de la mort George Floyd, ni l'appel de Donald Trump à sa famille, n'auront suffi à calmer les esprits. Minneapolis a connu sa quatrième nuit de violences. La communauté noire est révoltée par cette énième bavure policière et n'a pas l'intention de s'arrêter. Découvrez le reportage tourné la nuit dernière au cœur de la manifestation par nos envoyés spéciaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.