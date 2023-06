La mouche suzukii menace les récoltes de cerises

Stéphane Jouve, producteur de cerises à Flassan, dans le Vaucluse, a découvert les ravages de la mouche, il y a seulement quelques jours. Le 24 juin 2023 matin, sur sa parcelle, la récolte affiche 100 % de perte. Et il n'est pas le seul touché sur le terroir de la cerise des Monts de Venasque, au pied du Ventoux. Dans les 60 à 70 % des fruits seraient perdus. La responsable, c'est notamment une larve de mouche. "C'est la larve de la drosophila suzukii. Elle mange l'intérieur de la cerise. Après, ça sent le vinaigre et la cerise n'est pas commercialisable. Elle n'est pas mangeable.", affirme un agriculteur. Catastrophe cette année 2023, les ravages de la mouche suzukii se cumulent avec l'attaque massive d'une autre mouche, la rhagoletis. Les agriculteurs pointent du doigt l'interdiction, en 2022, d'un produit phytosanitaire, le phosmet. Et si certains utilisent des filets de protection des vergers, pour d'autres, le système est trop coûteux. Une trentaine de producteurs sont concernés. Alors certains ont décidé de ramasser des cerises moins mûres avant qu'elles ne soient piquées et tenté de sauver une partie de la récolte. TF1 | Reportage L. Huré, H. P. Amar