La mousse au chocolat de Marie Morin, une recette qui a fait mouche

Les amateurs de mousse au chocolat ne se lassent pas de commenter sa texture tant elle est différente des autres. La mousse de Marie Morin, respectant les recettes à l'ancienne, a été lancée par une entreprise familiale des Côtes-d'Armor. La passion s'est transmise de père en fils et l'expérience a décuplé au fil des années pour mériter sa place au milieu des multinationales. Le fondateur, lui, souligne que c'est le consommateur qui est à l'origine du succès de la marque.