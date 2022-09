La moutarde redevient française

Ces derniers mois, il vous est peut-être arrivé de la chercher partout. Dans votre placard comme dans votre frigo, toutes les sauces sont là sauf une : la moutarde. Elle a déserté les rayons de supermarché. Sur Internet, certains la revendent jusqu'à quinze euros le tube. Pour comprendre la situation, direction la capitale de la moutarde. Ce fabricant installé en périphérie de Dijon en produit pour plusieurs marques de distributeurs. La recette se compose de quatre ingrédients : des graines de moutarde, de l'eau, du sel et du vinaigre. Et ce sont les graines qui posent problème. Les stocks sont au plus bas. Il faut dire que cette matière première est en grande partie importée d'un seul pays qui est le Canada. Ce dernier a connu l'an dernier un important épisode de sécheresse. Par conséquent, les graines s'achètent quatre à six fois plus chères. Et si la solution était de relocaliser cette culture dans l'Hexagone ? Les initiatives se multiplient partout dans le pays. Cette production a longtemps été abandonnée parce qu'elle est moins rémunératrice que le colza. Mais avec la pénurie, la situation pourrait changer. TF1 | Reportage V. Dépret, S. Humblot, W. Wuillemin