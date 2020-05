La musique a fait son retour sur scène à la Philharmonie de Paris

Cette semaine, les musiciens ont réinvesti la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris. Loin des grandes formations avec deux mètres de distance entre chaque instrument à vent, ils n'ont sans doute jamais joué avec autant d'aise. Ces derniers ont brisé le silence avec Richard Wagner. Un premier concert après un "long sommeil" sur la scène de la Philharmonie vidée de son public, mais retransmis pour le bonheur de plus de 300 000 spectateurs virtuels.