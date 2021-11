La mystérieuse disparition de Peng Shuai, une championne de tennis chinoise

Elle est la voix que Pékin a fait taire. Peng Shuai, ancienne vainqueur de Roland Garros en double, n’avait pas donné de nouvelles pendant deux longues semaines. Depuis son message publié sur Weibo, le Twitter chinois, dans lequel elle accuse de viol un haut cadre du parti. Son violeur présumé, c’est lui, Zhang Gaoli, ancien vice-Premier ministre, l’un des hommes les plus puissants de Chine. En 20 minutes à peine, ces accusations ont été censurées, l’histoire disparaît de la toile. Pékin étouffe l’affaire. Même dans la rue, rares sont ceux qui osent s’exprimer. Le sujet est sensible, pourtant, jeudi, la télévision d’État a publié ce message prétendument signé par la joueuse de tennis : “Bonjour tout le monde, c’est Peng Shuai. (...) Les allégations d'abus sexuels ne sont pas vraies. Je n'ai pas disparu, et je suis en sécurité”. Un changement de ton radical qui ne convainc pas. La liste est longue. Jack Ma, patron d’Alibaba, coupable d’avoir critiqué le système financier chinois. L'actrice, Fan Bingbing, accusée de corruption ou encore, l’ex-patron d’Interpol. Tous réapparus après des mois d’absence, sans jamais révéler ce qui leur est arrivé. Actuellement, le monde s’inquiète pour la joueuse chinoise avec ce hashtag “Où est Peng Shuai”. Naomi Osaka, Serena Williams s’alarment de sa disparition. L’ONU demande des preuves qu’elle se porte bien. T F1 | Reportage J. Jankowski, F. Dufour