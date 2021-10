La Namibie en famille

Avec notre guide, nous sommes à la recherche d'un troupeau d'éléphants dans une région de Namibie. Malgré leur taille, ces mammifères parviennent parfaitement à se cacher dans ce paysage de fourrés. Après trois heures de 4X4, en désespoir de cause, nous descendons de la voiture. Le guide et les enfants partent de côté, moi de l'autre. Après 200 mètres, un grognement m'informe que je ne suis pas seul. Un mâle m'observe derrière les branchages. Énervé, l'animal commence à faire le tour de l'arbre. Heureusement, la voiture m'a entendu et se rapproche aussi vite que possible en faisant du bruit. Une seule photo capturera cet instant. J'ai seulement le temps de courir et de sauter dans la voiture. Voilà la Namibie, douce et accueillante. Et l'instant d'après est sauvage et imprévisible. C'est la dernière étape de notre voyage. Nous espérions pouvoir rejoindre l'Asie, mais le Covid l'a maintenu totalement fermée. Nous voilà donc sur les pistes du deuxième pays le moins peuplé au monde : trois habitants au kilomètre carré.