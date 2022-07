La nationale, la route des économies

On fera les comptes au bout de notre trajet : Paris-La Baule. Il prend 04h15 par autoroute, et plus de 06h15 par les nationales. Sur l'autoroute, nous avons consommé 7 litres au 100. Sur la nationale, c'est deux litres en moins au 100 sur les portions limitées à 110 km/h. En roulant à 80 à 90 km/h, on gagne environ 15 euros d'essence en moins sur tout notre trajet. Et sur les réseaux secondaires, le carburant est aussi moins cher, entre 10 et 20 centimes en moins par litre. "Ça coûte moins cher si on va en dehors de l'autoroute. Et ça peut faire partie des économies qu'on peut faire sur un voyage", témoignent certains automobilistes. Sur la nationale, le plein de notre voiture coûte 77 euros. C'est 10 euros de moins que sur l'autoroute où tout est plus cher, à la pompe comme dans la boutique. Mais si vous empruntez les nationales, vous prenez aussi les innombrables ronds-points, les tracteurs, les jolis villages. Bref, vous prenez le temps. Et vous serez peut-être tenté de dépenser un peu plus le midi. À la sortie de l'autoroute, il faut payer 39 euros, c'est presque 10 centimes par kilomètre. Arrivés à La Baule, en bord de mer, nous avons fait les comptes. Avec l'autoroute, péage et plein d'essence compris, le trajet revient à 126 euros. En évitant le péage et en payant le carburant moins cher, la nationale nous prend 77 euros, mais avec deux heures de route de plus. TF1 | Reportage P. Gallaccio, R. Reverdy