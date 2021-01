La neige arrive à Paris

La neige continue de tomber abondamment à Paris. Sur le Champ-de-Mars, ça continue tout doucement à blanchir. Selon les précisions de Tatiana Silva, c'est un axe nuageux s'étendant du Limousin vers les Hauts-de-France qui en est à l'origine. Et ça passe évidemment par Paris et par la Tour Eiffel. Il continuera de neiger au moins jusqu'à 16 heures. Plus tard, cet axe devra se déplacer vers la Champagne-Ardenne, ensuite la Lorraine et l'Alsace où il continuera de neiger jusqu'à ce soir voire demain matin. Donc, il faudra être prudent. Entre le Limousin et les Hauts-de-France, on attend entre un à trois, voire localement cinq centimètres de neige. Ce sera ensuite suivi de pluie verglaçante vers 15-16 heures, puisque les sols sont extrêmement froids. Il faudra, là aussi, redoubler de vigilance. Du côté du Nord-Est, ce sera de la neige et là ça devrait tenir puisque d'importantes quantités de neige y sont déjà tombées. Le mot d'ordre est donc la prudence pour les gens qui vont circuler aujourd'hui.