La neige arrive en abondance en Rhône-Alpes

Les flocons ont commencé à tomber sans discontinuer en début de soirée dans les villages du nord du département. Une neige abondante et lourde. À la veille du départ en vacances, les habitants préfèrent rester prudents. Bon nombre d'entre eux partiront demain pour éviter l'accumulation. Les premières chutes ont débuté en milieu d'après-midi à Lyon. Une fine couche de poudreuse recouvre déjà les toits et donne un aspect hivernal à la ville. Alors que Météo France annonce jusqu'à 10 cm de neige localement, certains habitants n'ont pas voulu prendre de risque. Beaucoup d'entre eux ont laissé leur voiture au garage et ont opté pour la marche ou les transports en commun. Dès 4h ce matin, les camions de la voirie ont arpenté les rues de l'agglomération pour éviter tout risque de verglas. Trois cents agents ont été mobilisés pour réaliser un salage préventif sur les 3 600 km de routes. D'après Nicolas Poyet, cadre d'astreinte - viabilité hivernale de la métropole lyonnaise, entre 1 000 et 2 000 tonnes de sel sont prévus pour cet épisode hivernal. Un travail qui a porté ses fruits. En pleine période de vacances, les Lyonnais, eux, savourent l'arrivée de ces flocons. Ils sont heureux et en profitent. Des chutes de neige qui doivent se poursuivre jusqu'à minuit, avant un week-end froid et sec.