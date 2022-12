La neige en abondance dans les Alpes

La neige a réussi à surprendre les Savoyards. Un coup de frein trop rude et une voiture s'est retrouvée sur le bas-côté. Toute la journée, sur les routes sinueuses de la Haute-Savoie, la circulation a été très difficile. En pleine, comme ici à Thonon-les-Bains, il fallait se méfier du verglas et s'affirmer de patience pour traverser la ville. Plus de huit centimètres de neige sont tombés en cette matinée du 09 décembre. Un train reliant Thonon à Évian s'est arrêté en pleine voie, après la chute d'un arbre sur une caténaire, coupant l'alimentation électrique. Près de 300 passagers sont restés coincés à bord pendant plusieurs heures. Si la neige apporte aussi son lot de joie chez ces Thononais, les grosses chutes de ce matin marquent le début de longues journées de travail, pour les conducteurs de déneigeuses. Jusqu'à 200 véhicules parcourront les autoroutes de la région ce week-end, assurant une présence jour et nuit. Des chutes de neige sont attendues en fin de semaine, il faudra rester prudent sur les routes. Les stations de ski, elles, savourent déjà cette neige poudreuse toute fraîche. TF1 | Reportage I. Bornacin, Y. Matisse, F. Marchand