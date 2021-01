La neige n'a pas eu raison des habitants du Massif central

Comme annoncé, le verglas s'est bien invité la nuit du samedi sur les chaussées déjà humides. Dès l'aube, les équipes techniques ont enchaîné les allers-retours pour racler, déneiger et surtout sabler les routes de montagne. Rester concentré et avancer prudemment, voilà les deux principes qu'ont appliqués la plupart des automobilistes. Dans le Massif central, malgré une circulation difficile, les promeneurs du dimanche ne se sont pas découragés. "En étant équipé, il ne faut pas redouter de venir ici", explique l'un d'entre eux. Qu'il y ait du soleil ou de la brume, ils en profitent pleinement. Chaque week-end, ils sont très nombreux à venir se ressourcer en nature. Une façon de faire oublier aux enfants le couvre-feu et les contraintes sanitaires. "On fait de la luge parce qu'on ne peut pas trop sortir avec le coronavirus", confie une mère de famille. Chacun profite donc pleinement de la neige. Il y même ceux qui n'ont froid ni aux yeux, ni aux jambes. S'exposer au froid améliorerait le système immunitaire expliquent-ils.